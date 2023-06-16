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"Никогда не чувствовал такого". Топ-теннисист признался в любви к экс-второй ракетке мира

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Монте-Карло, Пятница 16 июня 2023 15:27
"Никогда не чувствовал такого". Топ-теннисист признался в любви к экс-второй ракетке мира Фото: Стефанос Циципас полюбил представительницу женского тура (facebook.com/StefTsitsipas)
Автор: Антон Федорцив

Глубину нежных чувств к испанской теннисистке Пауле Бадосе заявил представитель топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Стефанос Циципас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

24-летний теннисист подтвердил отношения с испанкой. По его словам, они с Бадосой – родственные души. Грек уверен, что наконец отыскал свою вторую половинку.

"В моей жизни было много женщин. И я могу уверенно заявить, что никогда не испытывал такого влечения, не видел столько прекрасного и не испытывал такого интереса к одной. Я рассказал об этом Пауле, а она ответила взаимностью и осчастливила меня", – заявил Циципас.

Греческий теннисист выразил сомнение, что много люди имеют такую духовную связь с кем-то. По его убеждению, вера о счастье на другом конце света напрасна. "Иногда оно находится прямо перед тобой", – добавил Циципас.

Теперь грек может похвастаться более успешной профессиональной карьерой. Он завоевал 9 титулов, доходил до финалов Australian Open и Ролан Гарроса, а также триумфовал на ATP Finals в 2019 году. Бадоса же выиграла 3 трофея и никогда не играла в финалах Grand Slam.

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