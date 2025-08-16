Ніколи не відбілюйте зуби цим способом: вас чекають незворотні наслідки

Деякі популярні методи відбілювання зубів не лише неефективні, а й можуть бути небезпечними, спричиняючи незворотні пошкодження .

Який спосіб відбілення зубів дуже небезпечний, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Чому не можна відбілювати зуби вдома

Останніми роками набули популярності відео, де користувачі демонструють, як відбілити зуби вдома, використовуючи доступні продукти, наприклад, перекис водню. Хоча обіцянка білосніжної усмішки за кілька днів може здаватися привабливою, фахівці наголошують, що такі процедури вимагають професійного нагляду.

Небезпека відбілювання перекисом водню

Один із найпоширеніших методів - це нанесення перекису водню ватною паличкою безпосередньо на зуби. Ця хімічна речовина справді використовується в стоматологічних клініках для відбілювання, але виключно в контрольованих умовах, з дотриманням відповідної концентрації, часу експозиції та правильної техніки.

За даними клініки La Victoria, самостійне проведення цієї процедури може призвести до подразнення ясен, язика та піднебіння, стирання емалі, абфракції та навіть хронічної чутливості. Зубна емаль не відновлюється, тому будь-яке пошкодження є незворотним і може спричинити серйозні проблеми, як-от карієс і постійний біль.

Крім того, у соціальних мережах не показують реальних ризиків і не пояснюють, що ефективність будь-якого лікування залежить від індивідуального стану ротової порожнини. Те, що для одного користувача може бути тимчасовою косметичною зміною, для іншого може обернутися незворотним ушкодженням.

Безпечні альтернативи для відбілювання зубів

Рекомендація фахівців чітка: завжди звертайтеся до стоматолога для будь-якого типу відбілювання. У клініці спеціаліст оцінить стан вашої ротової порожнини та порекомендує найбільш підходящий метод, гарантуючи безпеку та ефективність.

Серед доступних методів клініка La Victoria згадує LED-відбілювання зубів. Це один із найпопулярніших варіантів, оскільки він є неінвазивним і дає помітні результати за три-чотири сеанси. Також існує лазерне відбілювання, хоча його використання зменшилося, оскільки результати менш передбачувані, а ефект триває не так довго.