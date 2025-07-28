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Таємниця ефективної чистки зубів розкрита: три головних правила

Понеділок 28 липня 2025 13:55
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Таємниця ефективної чистки зубів розкрита: три головних правила Фото: Як правильно чистити зуби (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Вічна дискусія: чи варто мочити зубну щітку перед чищенням? Деякі люди без цього не можуть, іншим здається дивним. Але чи існує правильний спосіб і чи має це взагалі значення?

На це питання відповідає РБК-Україна з посиланням на News Medical.

Що треба знати про чистку зубів?

Лікар Найджел Картер вважає, що найефективніший спосіб - взагалі не використовувати воду і наносити горошину зубної пасти. Тому що вода послаблює щетинки, роблячи їх менш ефективними для очищення зубів. Окрім того, щоб тримати щітку сухою, він наполегливо радить намагатися тримати зубну щітку під кутом 45 градусів, щоб максимально видалити залишки їжі та бактерії з лінії ясен.

Професор Деміен Волмслі, науковий радник Британської стоматологічної асоціації, також зазначив, що фтор допомагає зробити зуби більш стійкими до карієсу. Він підкреслив, що головне - чистити зуби двічі на день. Тож, якщо волога зубна щітка робить чищення приємнішим, робіть так. Але якщо можете, тримайте її сухою, як радить доктор Картер.

Ніколи не споліскуйте рот одразу після чищення

Це правило може здивувати багатьох, але експерти Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS) категоричні.

"Після чищення сплюньте надлишки зубної пасти. Не споліскуйте рот одразу після чищення, оскільки це змиє концентрований фтор, що залишився в зубній пасті", - кажуть вони.

Те саме стосується й ополіскувача для рота.

"Не використовуйте ополіскувач для рота (навіть фторидний) одразу після чищення зубів, оскільки він змиє концентрований фтор із зубної пасти, що залишився на ваших зубах", - додали експерти.

Що треба для ефективної чистки зубів

  • Наносити пасту на суху щітку.
  • Використовувати горошину пасти.
  • Чистити зуби під кутом 45 градусів.
  • Не споліскувати рот водою або ополіскувачем одразу після чищення.
  • Перевіряти вміст фтору в зубній пасті: 1000 ppm для дітей (якщо інше не радить стоматолог) та мінімум 1350 ppm для дорослих.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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