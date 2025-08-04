Псують прикус і гниють непомітно: чому зуби мудрості варто видалити - і не шкодувати

Що робити з зубами мудрості? Видаляти чи можна залишити? Це питання ставлять усі, у тому числі дорослі з гарною усмішкою та звичкою доглядати за собою. Але коли справа доходить до "вісімок" - починаються сумніви.

Чому зуби мудрості варто видалити - і не шкодувати для РБК-Україна розповіла Анастасія Опанасюк - лікарка стоматологиня-ортодонтка, кандидатка медичних наук, засновниця стоматологічної клініки "Міждисциплінарний дентальний центр ім. Ю. В. Опанасюка".

"Вісімки" - атавізм, який шкодить

Треті моляри - спадок еволюції. Колись вони допомагали нашим предкам пережовувати жорстку їжу. Сучасна людина такої потреби не має, а от проблем - скільки завгодно:

зуб мудрості росте під кутом і впирається в сусідні;

провокує запалення ясен (перикороніт);

руйнується через карієс - дістатись до нього щіткою майже неможливо;

може тиснути на корені інших зубів, викликаючи біль і зміщення прикусу.

На комп’ютерній томографії ці проблеми видно задовго до появи скарг. І саме тому чекати болю - небезпечно.

Чи бувають випадки, коли зуб мудрості не треба видаляти?

Так, але вони - рідкість. "Вісімку" можна залишити, якщо:

вона повністю прорізалась і стоїть рівно;

немає ознак карієсу, запалення чи тиску на сусідні зуби;

пацієнт може якісно її очищати;

зуб не заважає прикусу та не створює ризиків для майбутнього ортодонтичного лікування.

У такому разі треба просто спостерігати. Раз на рік - контрольне обстеження та профілактика.

Коли видалення - єдиний варіант

У більшості випадків зуби мудрості варто видаляти. Однозначними показаннями є:

ріст під кутом і тиск на інші зуби;

хронічне запалення ясен навколо зуба;

карієс, який неможливо якісно вилікувати;

ризик зміщення зубів після ортодонтичного лікування;

загроза утворення кісти або руйнування коренів сусідніх зубів (це видно на КТ).

Чим раніше видалити проблемний зуб - тим легше загоєння і менші ризики ускладнень.

"Може, краще пролікувати?" - Пастка для пацієнтів

Іноді пацієнти питають, чи можна пролікувати "вісімку" замість видалення. Теоретично - можна. Але на практиці це майже завжди компроміс:

поганий доступ до зуба;

викривлені корені;

високий ризик повторного запалення.

У результаті людина витрачає час і гроші на лікування, а через кілька місяців все одно змушена видаляти зуб - уже з ускладненням.

Важливі речі, які мають знати дорослі пацієнти

Зуб мудрості - це не "не болить, значить, все добре". Часто проблема розвивається безсимптомно. Огляд у дзеркало чи навіть у стоматолога недостатній. Лише КТ покаже справжню картину. Сучасне видалення зубів мудрості - не страшно. Є анестезія, медикаментозний сон, мікрохірургія, шви, які не треба знімати, і повноцінний супровід у період загоєння.

"Я завжди за збереження зубів - якщо вони здорові та функціональні. Але в реальності 90% "вісімок" - це або вже проблема, або бомба уповільненої дії. Тому якщо ви досі не знаєте, що там із вашими зубами мудрості - саме час перевірити. Це історія не про один зуб. Це про ваше здоров’я, вашу усмішку та комфорт на роки вперед", - резюмує експерт.