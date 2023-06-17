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"Ніколи не сумнівайтеся в мені": Лев матчу проти Північної Македонії підкорив упевненістю

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Скоп'є, Субота 17 червня 2023 10:52
"Ніколи не сумнівайтеся в мені": Лев матчу проти Північної Македонії підкорив упевненістю Фото: Михайло Мудрик (крайній ліворуч) став одним із героїв "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Думками щодо вольової перемоги національної команди України над збірною Північної Македонії поділився автор двох результативних передач Михайло Мудрик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Вінгер лондонського "Челсі", який асистував Коноплі та Циганкову, був визнаний Левом поєдинку проти балканців. За нього віддали голоси 36% уболівальників.

"Ніколи не сумнівайтеся в мені. Радий, що Конопля забив такий гол – опинився у потрібному місці та в цей час. Другий асист? Побачив Ваната і Циганкова. Треба було обрати, де пас буде кращим. Побачив, що Ванат не готовий, а Вітя забігає за спини оборонців", – заявив Мудрик.

За словами флангового виконавця, у роздягальні збірної склався чудовий мікроклімат. Українець назвав "кайфом" виступи за головну команду та похвалив роботу Сергія Реброва з помічниками.

"Дуже приємний тренерський штаб, всі прагнуть тільки перемог, правильний настрій. Сумував дуже за хлопцями. Приємно з ними проводити час, а після таких матчів – вдвічі приємніше", – додав він.

Матч проти Північної Македонії став для Мудрика 11-м у футболці збірної. Дві передачі проти балканської команди стали для вінгера "Челсі" дебютними результативними діями в лавах "синьо-жовтих". Після поєдинків відбору до Євро-2024 українець поїде на молодіжний чемпіонат Європи.

Нагадаємо, напередодні збірна України переграла Північну Македонію з трьома голами після перерви.

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