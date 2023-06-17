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"Никогда не сомневайтесь во мне": Лев матча против Северной Македонии покорил уверенностью

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Скопье, Суббота 17 июня 2023 10:52
"Никогда не сомневайтесь во мне": Лев матча против Северной Македонии покорил уверенностью Фото: Михаил Мудрик (крайний слева) стал одним из героев "сине-желтых" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Мнениями о волевой победе национальной команды Украины над сборной Северной Македонии поделился автор двух результативных передач Михаил Мудрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Вингер лондонского "Челси", ассистировавший Конопле и Цыганкову, был признан Львом поединка против балканцев. За него отдали голоса 36% болельщиков.

"Никогда не сомневайтесь во мне. Рад, что Конопля забил такой гол – оказался в нужном месте и в это время. Второй ассист? Увидел Ваната и Цыганкова. Надо было выбрать, где пас будет лучше. Увидел, что Ванат не готов, а Витя забегает за спины защитников", – заявил Мудрик.

По словам флангового исполнителя, в раздевалке сборной сложился отличный микроклимат. Украинец назвал "кайфом" выступления за главную команду и похвалил работу Сергея Реброва с помощниками.

"Очень приятный тренерский штаб, все стремятся только к победам, правильное настроение. Скучал очень по ребятам. Приятно с ними проводить время, а после таких матчей – вдвойне приятнее", – добавил он.

Матч против Северной Македонии стал для Мудрика 11-м в футболке сборной. Две передачи против балканской команды стали для вингера "Челси" дебютными результативными действиями в рядах "сине-желтых". После поединков отбора к Евро-2024 украинец отправится на молодежный чемпионат Европы.

Напомним, накануне сборная Украины обыграла Северную Македонию с тремя голами после перерыва.

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