"Никогда не сомневайтесь во мне": Лев матча против Северной Македонии покорил уверенностью
Мнениями о волевой победе национальной команды Украины над сборной Северной Македонии поделился автор двух результативных передач Михаил Мудрик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Вингер лондонского "Челси", ассистировавший Конопле и Цыганкову, был признан Львом поединка против балканцев. За него отдали голоса 36% болельщиков.
"Никогда не сомневайтесь во мне. Рад, что Конопля забил такой гол – оказался в нужном месте и в это время. Второй ассист? Увидел Ваната и Цыганкова. Надо было выбрать, где пас будет лучше. Увидел, что Ванат не готов, а Витя забегает за спины защитников", – заявил Мудрик.
По словам флангового исполнителя, в раздевалке сборной сложился отличный микроклимат. Украинец назвал "кайфом" выступления за главную команду и похвалил работу Сергея Реброва с помощниками.
"Очень приятный тренерский штаб, все стремятся только к победам, правильное настроение. Скучал очень по ребятам. Приятно с ними проводить время, а после таких матчей – вдвойне приятнее", – добавил он.
Матч против Северной Македонии стал для Мудрика 11-м в футболке сборной. Две передачи против балканской команды стали для вингера "Челси" дебютными результативными действиями в рядах "сине-желтых". После поединков отбора к Евро-2024 украинец отправится на молодежный чемпионат Европы.
Напомним, накануне сборная Украины обыграла Северную Македонию с тремя голами после перерыва.
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