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Ніколи не купуйте такі дині: три небезпечні ознаки, які легко перевірити на ринку

Понеділок 21 липня 2025 11:35
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Ніколи не купуйте такі дині: три небезпечні ознаки, які легко перевірити на ринку Фото: Як перевірити дині на ринку чи в магазині (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Диня - один із найпопулярніших літніх фруктів, що не тільки смачний, а й багатий вітамінами. Але не кожна диня корисна: деякі плоди можуть становити загрозу для здоров’я.

РБК-Україна розповідає, якщо ви бачите одну з трьох ознак на дині, від покупки слід негайно відмовитися.

Три ознаки, що диню не варто купувати

Тріщини та пошкоджена шкірка

Одна з найнебезпечніших ознак - наявність тріщин або розривів на поверхні плода. Через мікропошкодження всередину дині легко проникають мікроби, включно з небезпечними кишковими бактеріями. Такі фрукти можуть викликати отруєння або серйозні проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Занадто сильний аромат

Хоча аромат дині - одна з її головних приваб, надто різкий і солодкувато-бродильний запах - поганий знак. Це може свідчити про початок процесу бродіння або псування. Такий плід уже перезрів і може містити продукти розпаду, які шкідливі для здоров’я.

Натискаєш - і пальці провалюються

Занадто м’яка або "ватна" консистенція дині - ще один сигнал тривоги. Якщо при легкому натисканні шкірка продавлюється або залишається вм’ятина - плід уже зіпсувався. Часто таке трапляється, коли диню зберігали неправильно або вона вже почала гнити зсередини.

Завжди купуйте дині тільки в перевірених місцях, бажано - на сертифікованих ринках чи в супермаркетах.

Уникайте стихійної торгівлі з землі чи з рук, де продукти часто не проходять належний санітарний контроль. Не соромтеся попроситися документи на фрукти.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Держпродспоживслужба України, МОЗ, CDC, поради дієтологів.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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