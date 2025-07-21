ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Никогда не покупайте такие дыни: три опасных признака, которые легко проверить на рынке

Понедельник 21 июля 2025 11:35
UA EN RU
Никогда не покупайте такие дыни: три опасных признака, которые легко проверить на рынке Фото: Как проверить дыни на рынке или в магазине (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Дыня - один из самых популярных летних фруктов, который не только вкусный, но и богат витаминами. Но не каждая дыня полезна: некоторые плоды могут представлять угрозу для здоровья.

РБК-Украина рассказывает, если вы видите один из трех признаков на дыне, от покупки следует немедленно отказаться.

Три признака, что дыню не стоит покупать

Трещины и поврежденная кожура

Один из самых опасных признаков - наличие трещин или разрывов на поверхности плода. Через микроповреждения внутрь дыни легко проникают микробы, включая опасные кишечные бактерии. Такие фрукты могут вызвать отравление или серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Слишком сильный аромат

Хотя аромат дыни - одна из ее главных прелестей, слишком резкий и сладковато-бродильный запах - плохой знак. Это может свидетельствовать о начале процесса брожения или порчи. Такой плод уже перезрел и может содержать продукты распада, которые вредны для здоровья.

Нажимаешь - и пальцы проваливаются

Слишком мягкая или "ватная" консистенция дыни - еще один сигнал тревоги. Если при легком нажатии кожура продавливается или остается вмятина - плод уже испортился. Часто такое случается, когда дыню хранили неправильно или она уже начала гнить изнутри.

Всегда покупайте дыни только в проверенных местах, желательно - на сертифицированных рынках или в супермаркетах.

Избегайте стихийной торговли с земли или с рук, где продукты часто не проходят надлежащий санитарный контроль. Не стесняйтесь попросить документы на фрукты.

Вас может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Госпродпотребслужба Украины, МОЗ, CDC, советы диетологов.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Фрукты Здоровье
Новости
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Массированная атака на Ивано-Франковск и разрушения в Киеве: все о последствиях обстрела на утро
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе