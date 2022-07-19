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Николая Тищенко сняли с руководства закарпатской ячейской "Слуги народа"

Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк своим распоряжением досрочно прекратила полномочия главы Зкарпатской областной организации партии Николая Тищенко с 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Слуги народа".

Временно исполняющим обязанности главы областной организации назначен Виктор Мыкыта. Указано, что до 19 октября он должен обеспечить проведение собрания Закарпатской областной организации партии для решения вопроса об избрании главы организации.

"Сегодня в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", - сказала Шуляк.

Она добавила, что именно от региональных организаций сегодня зависит эффективность выполнения задач, которые ставит перед партией президент Владимир Зеленский и украинское общество.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая обратилась к руководству "СН" с просьбой рассмотреть исключение Николая Тищенко из партии и фракции.

Напомним, несмотря на локдаун в Киеве, Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле.

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Николай ТищенкоСлуга народа