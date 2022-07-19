RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Миколу Тищенка зняли з керівництва закарпатським осередком "Слуги народу"

Фото: Микола Тищенко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації партії Миколи Тищенка з 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Слуги народа".

Тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначено Віктора Микиту. Зазначається, що до 19 жовтня він має забезпечити проведення зборів Закарпатської обласної організації партії для розв'язання питання про обрання голови організації.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - сказала Шуляк.

Вона додала, що саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент Володимир Зеленський і українське суспільство.

Раніше нардеп Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "СН" з проханням розглянути виключення Миколи Тищенка з партії та фракції.

Нагадаємо, незважаючи на локдаун у Києві, Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Микола ТищенкоСлуга народа