Миколу Тищенка зняли з керівництва закарпатським осередком "Слуги народу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Слуги народа".

Тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначено Віктора Микиту. Зазначається, що до 19 жовтня він має забезпечити проведення зборів Закарпатської обласної організації партії для розв'язання питання про обрання голови організації.

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - сказала Шуляк.

Вона додала, що саме від регіональних організацій сьогодні залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент Володимир Зеленський і українське суспільство.