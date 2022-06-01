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По Миколаїву б'ють з артилерії, у місті лунають вибухи

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Україна, Середа 01 червня 2022 15:18
По Миколаїву б'ють з артилерії, у місті лунають вибухи Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська відкрили вогонь з артилерійських систем по Миколаїву. Містян просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколіїва Олександра Сєнкевича.

"Миколаїв. Артилерійський обстріл - 14:45. У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтесь подалі від вікон!", - написав міський голова Миколаїва.

Нагадаємо, російська армія у понеділок, 30 травня, знову обстріляла Миколаїв. Ворожі сили застосували артилерію.

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Миколаїв
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