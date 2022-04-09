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В Николаевской ОВА не видят угрозы прорыва оккупантов через Вознесенск в Одессу

Фото: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не видит угрозы прорыва российских оккупантов через Вознесенск в Одессу. Также он считает, что враг не имеет намерений захватить Николаев.

Об этом Ким сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, обстрелы в Николаевской области могут осуществляться для запугивания или же прикрытия военных маневров оккупантов.

"Если эти обстрелы для запугивания, они одновременно могут прикрывать и какие-то военные действия по перемещению. Относительно намерений захватить Николаев - нет, не вижу", - заявил Ким.

Напомним, что российские войска усилили обстрел Николаева. В частности, 7 апреля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал.

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