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В Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы

Фото: в Николаевской и Одесской областях с утра прогремели взрывы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 мая утром в Николаевской области прогремел взрыв. Сразу за ним в Одесской области также сообщили о соответствующем звуке.

Все что известно о взрывах в Николаевской и Одесской областях - в материале РБК-Украина.

Николаевская область

Как информировали местные СМИ, сегодня в одном из районов Николаева утром был слышен взрыв. Также издания сообщали, что в небе виднеется столб дыма.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фото с места взрыва.

"Оккупанты против украинских удобрений", - сопроводил он соответствующее фото подписью.

Впоследствии Ким сообщил о проверке воздуха на содержание вредных веществ. Как оказалос ь- воздух в области чистый.

"Облако уже белое. Проверяем состав воздуха... Селитра / нитроаммофоска. Воздух чистый", - написал глава Николаевской ОВА.

Одесская область

Между тем стало известно, что в Одессе также слышали взрыв. Местные власти предварительно сообщили - это работа ПВО.

"По предварительной информации это работает система противовоздушной обороны, сейчас все детали уточняются", - заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Обновлено. Над Одессой был сбит российский разведывательный беспилотник.

"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно", - сообщили в ОК "Юг".

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