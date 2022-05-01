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У Миколаївській та Одеській областях зранку пролунали вибухи

Фото: в Миколаївській та Одеській областях зранку пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 травня зранку у Миколаївській області пролунав вибух. Одразу за ним в Одеській області також повідомили про відповідний звук.

Все що відомо про вибухи в Миколаївській та Одеській областях - в матеріалі РБК-Україна.

Миколаївська область

Як інформували місцеві ЗМІ, сьогодні в одному з районів Миколаєва вранці було чути вибух. Також видання повідомляли, що в небі видніється стовп диму.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував фото з місця вибуху.

"Окупанти проти українських добрив", - супроводив він відповідне фото підписом.

Згодом Кім повідомив про перевірку повітря на вміст шкідливих речовин. Як виявилося - повітря в області чисте.

"Хмара вже біла. Перевіряємо склад повітря... Селітра/нітроаммофоска. Повітря чисте", - написав голова Миколаївської ОВА.

Одеська область

Тим часом стало відомо, що в Одесі також чули вибух. Місцева влада попередньо повідомила - це робота ППО.

"За попередньою інформацією це працює система протиповітряної оборони, наразі всі деталі уточнюються", - заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Оновлено. Над Одесою збили російський розвідувальний безпілотник.

"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротньо", - повідомили в ОК "Південь".

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ОдесаМиколаївська областьВибухВійна Росії проти України