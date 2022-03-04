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В Николаевской области закрыли реки Ингул и Южный Буг, - глава ОГА

Автор: Наталья Юрченко

Власти Николаевской области приняли решение закрыть реки Ингул и Южный Буг. Украинские военные будут стрелять на поражение в тех, кто заплывет в их акватории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима в Telegram.

"Также закрыто водное пространство по реке Ингул и Южный Буг. Военным дана команда стрелять на поражение", - заявил губернатор.

Он также добавил, что в случае необходимости местные жители могут согласовать с военными и выплыть в акватории этих рек.

Напомним, ранее в Офисе президента отчитались, что вражеские войска не смогли подойти к Николаеву и были разбиты украинскими защитниками и территориальной обороной.

Также сегодня стало известно, что в городе Баштанка Николаевской области оккупанты расстреляли директора школы.

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