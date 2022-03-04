Арестович про Николаев: все попытки продвинуться к городу отбиты

Российские войска продолжили наступление в Николаевской области, однако украинские защитники и территориальная оборона смогли остановить его. При этом противник смог занять город Вознесенск, там идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время брифинга.