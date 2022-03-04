RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаївській області закрили річки Інгул і Південний Буг, - глава ОГА

Автор: Наталія Юрченко

Влада Миколаївської області прийняла рішення закрити річки Інгул і Південний Буг. Українські військові стрілятимуть на ураження в тих, хто запливе в їх акваторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма в Telegram.

"Також закрито водний простір по річці Інгул і Південний Буг. Військовим дана команда стріляти на ураження", - заявив губернатор.

Він також додав, що в разі необхідності місцеві жителі можуть узгодити з військовими і виплисти в акваторії цих річок.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента відзвітували, що ворожі війська не змогли підійти до Миколаєва і були розбиті українськими захисниками і територіальною обороною.

Також сьогодні стало відомо, що у місті Баштанка Миколаївської області окупанти розстріляли директора школи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України