У Миколаївській області закрили річки Інгул і Південний Буг, - глава ОГА

Влада Миколаївської області прийняла рішення закрити річки Інгул і Південний Буг. Українські військові стрілятимуть на ураження в тих, хто запливе в їх акваторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма в Telegram .

Він також додав, що в разі необхідності місцеві жителі можуть узгодити з військовими і виплисти в акваторії цих річок.

"Також закрито водний простір по річці Інгул і Південний Буг. Військовим дана команда стріляти на ураження", - заявив губернатор.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента відзвітували, що ворожі війська не змогли підійти до Миколаєва і були розбиті українськими захисниками і територіальною обороною.

Також сьогодні стало відомо, що у місті Баштанка Миколаївської області окупанти розстріляли директора школи.

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