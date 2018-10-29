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В Николаевской области на взятке задержали ветврача

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 15:51
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Чиновник выдавал фиктивные разрешения на транспортировку и реализацию мяса в Николаевской области

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке ветврача. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, руководителя районной государственной больницы ветеринарной медицины уличили в систематическом получении взяток. Сообщается, что чиновник в сговоре с подчиненными подделывал заключения ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения необходимых анализов мясной продукции для реализации населению.

Сообщается, что чиновник выдавал фиктивные разрешения на транспортировку и реализацию мяса в Николаевской области. Вместе с тем, отмечается, что в области периодически происходят вспышки заболевания африканской чумой свиней, что создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

Главного врача задержали в собственном рабочем кабинете во время получения от фермера 10,6 тысяч взятки. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

В Николаевской области на взятке задержали ветврача

Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области на взятке в 2 тыс. долларов задержали двух инспекторов экологической инспекции.

Кроме того, сообщалось, что в Запорожской области на взятке в 35 тыс. гривен задержали секретаря военкомата.

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