В Киевской области на взятке задержали двух инспекторов экологической инспекции

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Взятку они требовали за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций к организации

Правоохранители задержали двух инспекторов Государственной экологической инспекции Столичного округа по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

В частности, 26 октября правоохранители задержали двух инспекторов по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа, один из которых является депутатом Вышгородского городского совета, которые требовали и получили взятку в размере 2 тыс. долларов от должностных лиц общества за проведение "позитивной" проверки и неприменении штрафных санкций.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Вымогательство и получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото (kobl.gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Черкасской области на взятке в 100 тыс. гривен полиция разоблачила чиновника Государственной экологической инспекции.