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У Миколаївській області на хабарі затримали ветлікаря

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 15:51
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Чиновник видавав фіктивні дозволи на транспортування та реалізацію м’яса у Миколаївській області

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі ветлікаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, керівника державної районної лікарні ветеринарної медицини викрили на систематичному отриманні хабарів. Повідомляється, що посадовець у змові із підлеглими підробляв висновки ветеринарно-санітарної експертизи без проведення необхідних аналізів м’ясної продукції для реалізації населенню.

Повідомляється, що чиновник видавав фіктивні дозволи на транспортування та реалізацію м’яса у Миколаївській області. Разом з тим, зазначається, що в області періодично спалахують захворювання на африканську чуму свиней, що створює безпосередню небезпеку для життя та здоров’я громадян.

Головного лікаря затримали у власному робочому кабінеті під час отримання від  фермера 10,6 тисяч хабара. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).

У Миколаївській області на хабарі затримали ветлікаря

Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що У Київській області на хабарі у 2 тис. доларів затримали двох інспекторів екологічної інспекції.

Крім того, повідомлялося, що у Запорізькій області на хабарі у 35 тис. гривень затримали секретаря військкомату.

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