В Николаевской области ввели комендантский час для несовершеннолетних: что запрещено детям

В Первомайской городской территориальной общине Николаевской области ввели комендантский час для детей до 18 лет. Такое решение приняли, чтобы обезопасить жизнь несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Первомайского горсовета .

Теперь детям в осенне-зимний период запрещено без сопровождения родителей посещать развлекательные заведения и общепиты после 21:00. В весенне-летний период запрет сдвигается на один час - после 22:00.

Правила для несовершеннолетних:

запрещено посещение заведений общественного питания и в развлекательных заведений территориального общества после 21:00 (сентябрь - февраль включительно) и после 22:00 (март - август включительно);

интернет-кафе, компьютерных клубов, читального зала городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00 часов.

Отмечается, что руководители магазинов и заведений общественного питания имеют право требовать с 22:00 до 06:00 у посетителей документы, удостоверяющие личность.