На Миколаївщині ввели комендантську годину для неповнолітніх: що заборонено дітям

У Першотравневій міській територіальній громаді Миколаївської області запровадили комендантську годину для дітей віком до 18 років. Таке рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Першотравневої міськради .

Тепер дітям в осінньо-зимовий період заборонено без супроводу батьків відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00. У весняно-літній період заборона зрушується на одну годину – після 22:00.

Правила для неповнолітніх:

заборонено відвідування закладів громадського харчування та до розважальних закладів територіального товариства після 21:00 (вересень – лютий включно) та після 22:00 (березень – серпень включно);

інтернет-кафе, комп'ютерних клубів, читального залу міської бібліотеки під час навчального процесу протягом навчального року з 8:00 до 14:00 години.

Зазначається, що керівники магазинів та закладів громадського харчування мають право вимагати з 22.00 до 06.00 у відвідувачів документи, що засвідчують особу.