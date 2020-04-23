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У Миколаївській області після спалаху COVID-19 ізолювали село

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 15:36
У Миколаївській області після спалаху COVID-19 ізолювали село
Фото: КПП на в'їзді в Семенівку (facebook.com/mykoda)

Пропуск в і з села дозволений лише місцевим жителям і працівникам критичної інфраструктури

У Миколаївській області у зв'язку з спалахом коронавірусу COVID-19 закрили на в'їзд і виїзд село Семенівка Благодатненской об'єднаної територіальної громади. Про це повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що на в'їзді і виїзді з населеного пункту діє лише один пункт пропуску зі сторони автодороги Н-24.

"Ми організували повноцінну роботу даного КПП, дотримуючи всі необхідні для його функціонування потреби. Персонал повністю забезпечений усіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури", - повідомив голова громади Володимир Неграй.

Пропуск через КПП дозволений лише місцевим жителям і працівникам критичної інфраструктури села за спеціальними перепустками.

Раніше РБК-Україна писало, що Миколаївська область входить в лідери по динаміці поширення коронавірусу в Україні.

станом на 23 квітня в області виявлено 99 випадків захворювання. Всього в Україні підтверджено 7170 заражень COVID-19, з них 578 виявлено за минулу добу.

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