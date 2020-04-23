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В Житомирской области коронавирусом заразились более 50 медиков

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 15:20
В Житомирской области коронавирусом заразились более 50 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Трое медработников находятся на стационарном лечение

В Житомирской области коронавирус обнаружили у 55 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает РБК-Украина.

По его словам, все медики контактировали с инфицированными.

"Состояние всех удовлетворительное. Трое находятся на стационарном лечении", - отметил Суслик.

Напомним, в Харьковской области лабораторно подтвердили заражение коронавирусом еще у четырех медиков. Среди медиков заразились работники Валковской ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (села Стрелечье).

Кроме того, в Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд, заразились коронавирусом 578 человек. Общее количество инфицированных в Украине, по состоянию на утро 23 апреля - 7170 человек.

Добавим, что количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве увеличилось до 1059. По его словам, за сутки было зафиксировано 70 новых случаев COVID-19. Среди заболевших - пять медиков.

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