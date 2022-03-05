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В Николаевской области украинские защитники сбили 4 вражеских вертолета

Автор: Сергей Пышкин

В Николаевской области морские пехотинцы Украины вместе с военными ОК "Юг" сбили четыре вражеских вертолета. При том, один из морпехов сбил сразу три единицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.

"Только что, на Николаевщине, наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы. Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе", - заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Фото: в Николаевской области украинские защитники сбили 4 вражеских вертолета (фото facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина каждый раз обновляет информацию по ситуации в Николаеве.

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