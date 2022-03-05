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У Миколаївській області українські захисники збили 4 ворожих вертольоти

Автор: Сергій Пишкін

У Миколаївській області морські піхотинці України разом з військовими ОК "Південь" збили чотири ворожих вертольоти. При тому, один з морпіхів збив одразу три одиниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

"Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці. Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги", - заявив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Фото: у Миколаївській області українські захисники збили 4 ворожих вертольоти (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Миколаєві.

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