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В Николаевской области украинские системы ПВО отбили атаку врага

Автор: Артур Родивилов

В Николаеве украинские ПВО отбили атаку российских военных. Вражеский десант не высадился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Николаев отстояли. ПВО атаковали. В Очакове десант не высадился. Сейчас высадки вражеского десанта в Николаевской области нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошли взрывы, и российские оккупанты осуществили атаку на станцию, но встретили отпор бойцов ВСУ.

В Киеве военные ВСУ отбили ночную атаку российских диверсантов на воинскую часть, расположенную недалеко от станции метро "Берестейская".

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