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У Миколаївській області українські системи ППО відбили атаку ворога

Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві українські ППО відбили атаку російських військових. Ворожий десант не висадився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОГА Віталій Кім.

"Миколаїв відстояли. ППО атакували. В Очакові десант не висадився. Зараз висадки ворожого десанту в Миколаївській області немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі в Києві біля ТЕЦ-6 на Троєщині сталися вибухи, і російські окупанти здійснили атаку на станцію, але зустріли відсіч бійців ЗСУ.

У Києві військові ЗСУ відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".

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