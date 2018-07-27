В Николаевской области от удара током погиб подросток

Событие произошло на огражденной территории электроподстанции

Вчера, 26 июля, в поселке городского типа Березнеговатое (Николаевская область) от удара током погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как отмечается, происшествие произошло в 21 часов вечера на огражденной территории электроподстанции.

"15-летний мальчик перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим друзьям эксперимент, он подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимается волос", - говорится в сообщении.

После того, как подросток коснулся провода, его ударило током в 35 тыс. вольт. Он погиб на месте. Сейчас тело мальчика направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Следователи проводят расследование обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Херсонской области от удара током погиб мальчик. Он умер еще до приезда медиков.