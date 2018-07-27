У Миколаївській області від удару струмом загинув підліток

Подія сталась на огородженій території електропідстанції

Вчора, 26 липня, у селищі міського типу Березнегувате (Миколаївська область) від удару струмом загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як зазначається, подія сталась о 21-й годині вечора на огородженій території електропідстанції.

"15-річний хлопчик переліз через двометровий паркан, яким огороджена підстанція, та показував двом своїм друзям експеримент, він ­підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся", - йдеться у повідомленні.

Після того, як підліток торкнувся дроту, його вдарило струмом у 35 тис. вольт. Він загинув на місці. Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

"За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Слідчі проводять розслідування обставин трагедії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Херсонській області від удару струмом загинув хлопчик. Він помер ще до приїзду медиків.