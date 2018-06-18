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В Херсонской области от удара током погиб мальчик

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 15:07
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Дети играли на территории предприятия, которая не охраняется

В Херсонской области от удара током погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"В Бериславский отдел полиции поступило сообщение, что в одном из сел на территории неработающего предприятия мальчика убило током", - говорится в сообщении.

Как сообщается, погибшим от поражения током оказался 8-летний мальчик из города Новая Каховка, который приехал к бабушке.

Отмечается, что несколько детей играли на территории предприятия, которая не охраняется. Со слов друзей погибшего, мальчик прикоснулся к трансформатору и его поразило током. Он умер еще до приезда медиков. О происшествии сообщил его товарищ, который побежал в ближайший магазин и рассказал все продавцу.

"Сейчас полиция устанавливает лиц, которым принадлежит указанная территория и которые должны обеспечить ее охрану и не допускать к объекту с высоким напряжением посторонних людей", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части второй ст. 275 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений" (наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет)

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в г. Никополь автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

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Теги публикации: Херсонская область, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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