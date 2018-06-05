В Николаевской области суд арестовал патрульного полицейского

Определен размер залога - 140,96 тыс. гривен

В Николаевской области суд изменил меру пресечения инспектору сектора реагирования патрульной полиции (СРПП) Николаевского ОП Главного управления Национальной полиции (ГУ НП) с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда г. Николаева.

"Гущин М. И. подозревается в том, что он в начале марта 2018 г. подыскал лиц для совершения тайного хищения имущества. Он как работник правоохранительного органа, имел доступ к информации о домовладениях, которые имеют недостатки в охране, и должен был получать 50% от похищенного", - говорится в сообщении.

Согласно декларации, опубликованной на сайте Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), речь идет о Максиме Игоревиче Гущине. В 2016 году он занимал должность старшего опер-уполномоченного отдела специальной полиции ГУ НП области.

Сообщается, что суд первой инстанции отказал в применении меры пресечения в виде содержания под стражей и избрал ему домашний арест с возложением перечня обязанностей.

Однако апелляционный суд признал справедливой просьбу прокурора отменить это постановление в связи с рисками, предусмотренными ст. 177 УПК Украины (в которой определено, что основанием применения меры пресечения является наличие обоснованной подозрения в совершении лицом уголовного правонарушения, а также наличие соответствующих рисков, - ред.).

"Апелляционный суд Николаевской области направил материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гущина М. И. с определением суда от 04 июня 2018 года - для исполнения, а инспектора взять под стражу в зале апелляционного суда", - сообщает пресс-служба суда.

Определен также размер залога - 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 140,96 тыс. гривен.

Напомним, 23 мая в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителей следственного отдела, сектора превентивной деятельности и старшего участкового одного из районных отделов полиции.