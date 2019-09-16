В Николаевской области столкнулись три авто, есть погибшие

В Николаевской области произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погибли как минимум два человека. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию области.

Авария произошла вечером в воскресенье, 15 сентября, на 122 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla.

В результате ДТП пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet. Две женщины 44-х и 34-х лет погибли на месте происшествия. Водителя, его 18-летнего сына и малолетнюю дочь, а также 33-летнего мужчину, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водители автомобилей Toyota не пострадали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Киевской области недалеко от столицы произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей со смертельным исходом.