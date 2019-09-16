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Недалеко от Киева столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть жертвы

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 00:29
Недалеко от Киева столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

По меньшей мере четверо человек погибли

В Киевской области недалеко от столицы произошла дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового и грузового автомобилей со смертельным исходом. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 15 сентября вблизи пгт Макаров результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четверо людей.

"Для деблокации тел погибших привлечено 8 человек личного состава и две единицы техники ГСЧС", - отметили в пресс-службе.

Смертельное Дтп на Житомирской трассе, в сторону Киева(30км до Киева), село Калиновка, жаль догнала фуру, минимум 4 трупа накрыты.

Опубликовано dtp.kiev.ua Воскресенье, 15 сентября 2019 г.

Напомним, в Черновцах в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Правоохранители установили, что водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с легковушкой ВАЗ-2106.

Ранее в поселке Брюховичи (Львовская область) в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще один человек пострадал.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автодороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.

На автодороге Киев-Чоп в ДТП погиб человек В Черновцах в результате лобового столкновения двух авто погибли супруги
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