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У Миколаївській області зіткнулися два авто, є загиблі та постраждалі

Новость на русском → Миколаївська область, Понеділок 22 березня 2021 19:53
У Миколаївській області зіткнулися два авто, є загиблі та постраждалі Фото: ДТП у Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії загинули двоє неповнолітніх та ще двоє людей постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira сталось сьогодні близько 16:15 на автодорозі Р-75 "Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка".

Зазначається, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 16-річні водій та пасажир Opel Astra. Крім того, тілесні ушкодження отримали 40-річний водій другого легковика і його 41-річний пасажир. Їх госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Фото: ДТП у Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні у Житомирській області в місті Коростишів в результаті аварії загинули троє людей.

Крім того, у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області в результаті аварії дві людини загинули та ще троє постраждали.

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