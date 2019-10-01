В Николаевской области столкнулись автобус и грузовик, есть погибший

В Николаевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

ДТП произошло с участием рейсового автобуса международного сообщения "Плоцк - Херсон" и грузовика КАМАЗ. В салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.

В результате столкновения транспортных средств 45-летний пассажир автобуса (сменный водитель) от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и пассажир указанного транспортного средства не пострадали.

Как сообщается, авария произошла примерно в 6:45 на трассе "Киев - Одесса" вблизи села Мазурово в Кривоозерском районе Николаевской области.

Фото: место происшествия (mk.npu.gov.ua)

Открыто производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Также, как сообщало РБК-Украина, во Львовской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 5 человек, среди которых ребенок. Двое водителей и трое пассажиров госпитализированы.

Также, в Киеве на улице Вацлава Гавела автомобиль столкнулся с трамваем. Водитель пытался проехать между двумя трамваями. Движение на трамвайных путях было парализовано.