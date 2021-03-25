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В Николаевской области спецназ задержал группировку наркоторговцев

Автор: Андрей Козловский

В Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которая занималась торговлей наркотиками. В его состав входили шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, наркоторговлю организовали две женщины из Южноукраинска, а житель Одессы поставлял им метадон. За месяц злоумышленники сбывали до 10 тысяч доз, а их заработок достигал полмиллиона гривен.

Отмечается, что в результате ряда обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, черновые записи с клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Фото: задержание группировки наркоторговцев (mk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Полтавской области разоблачили масштабную группу наркоторговцев, в которую входили бывшие сотрудники милиции.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура готовит сообщение о подозрении в торговле наркотиками военнослужащему одной из частей, дислоцированной в Житомирской области. Ему грозит лишение свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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