В Николаевской области спецназ задержал группировку наркоторговцев

В Николаевской области полицейские при поддержке спецподразделения КОРД задержали членов группировки, которая занималась торговлей наркотиками. В его состав входили шесть человек.

Как сообщается, наркоторговлю организовали две женщины из Южноукраинска, а житель Одессы поставлял им метадон. За месяц злоумышленники сбывали до 10 тысяч доз, а их заработок достигал полмиллиона гривен.

Отмечается, что в результате ряда обысков правоохранители изъяли наркотические средства, мобильные телефоны, черновые записи с клиентской базой, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Фото: задержание группировки наркоторговцев (mk.npu.gov.ua)