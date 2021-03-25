RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Миколаївській області спецназ затримав угруповання наркоторговців

Автор: Андрій Козловський

У Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, яка займалася торгівлею наркотиками. До його складу входили шестеро осіб.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, наркоторгівлю організували дві жінки з Южноукраїнська, а житель Одеси постачав їм метадон. За місяць зловмисники збували до 10 тисяч доз, а їхній заробіток досягав півмільйона гривень.

Зазначається, що у результаті низки обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони, чорнові записи з клієнтською базою, кошти та інші речові докази.

Фото: затримання угрупування наркоторговців (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, до якої входили колишні співробітники міліції.

Також РБК-Україна писало, що прокуратура готує повідомлення про підозру у торгівлі наркотиками військовослужбовцеві однієї з частин, дислокованої у Житомирській області. Йому загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України наркоторговля
Читайте також
В Житомирській області за торгівлю наркотиків затримали військовослужбовця
У Полтавській області викрили групу наркоторговців
Прогноз погоди