UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Николаевской области следователя задержали на взятке: вымогал деньги за закрытие дела

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам. Он вымогал и получил от фигуранта уголовного дела 1,5 тысячи долларов за непривлечение его к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, следователь полиции потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1,5 тысячи долларов за то, чтобы он его не привлекал к уголовной ответственности.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды чиновником). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

Фото: задержание следователя на взятке в Николаевской области (facebook.com/mykprok)

Напомним, 17 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката при попытке дачи взятки сотруднику спецслужбы за помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. Правозащитник хотел "наладить" постоянное сотрудничество, предлагая по 400 долларов за одного человека.

Отметим, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полициякоррупциявзятка