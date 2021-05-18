В Николаевской области следователя задержали на взятке: вымогал деньги за закрытие дела

В Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам. Он вымогал и получил от фигуранта уголовного дела 1,5 тысячи долларов за непривлечение его к ответственности.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
По данным следствия, следователь полиции потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1,5 тысячи долларов за то, чтобы он его не привлекал к уголовной ответственности.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды чиновником). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.
Фото: задержание следователя на взятке в Николаевской области (facebook.com/mykprok)
Напомним, 17 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката при попытке дачи взятки сотруднику спецслужбы за помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. Правозащитник хотел "наладить" постоянное сотрудничество, предлагая по 400 долларов за одного человека.
Отметим, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.
РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.