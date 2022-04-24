В Николаевской области в результате вчерашних обстрелов пострадали 12 человек, из них 2 детей

Российская армия вчера, 23 апреля, обстреляли Николаевскую область. В результате ранения получили 12 человек, из них 2 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.
По состоянию на утро 24 апреля в больницах Николаевской области находятся 198 граждан, пострадавших от атак российских войск.
"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - добавила Замазеева.
Напомним, вчера российские оккупанты ракетами обстреляли Одессу, в результате чего погибли 8 человек, включая 3-месячную девочку.
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