У Миколаївській області внаслідок вчорашніх обстрілів постраждали 12 осіб, з них 2 дітей

Російська армія вчора, 23 квітня, обстріляли Миколаївську область. В результаті поранення отримали 12 осіб, з них 2 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Миколаївської облради Ганну Замазєєву.
Станом на ранок 24 квітня в лікарнях Миколаївської області знаходяться 198 громадян, які постраждали від атак російських військ.
"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.
Нагадаємо, вчора російські окупанти ракетами обстріляли Одесу, в результаті чого загинули 8 осіб, включаючи 3-місячну дівчинку.
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