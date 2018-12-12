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У Миколаєвській області внаслідок пожежі загинули двоє дітей

Новини » Надзвичайні події    12.12.2018 - 18:27
У Миколаєвській області внаслідок пожежі загинули двоє дітей
Фото: місце події (mk.dsns.gov.ua)

Ще одну дитину госпіталізували

У середу, 12 гркдня, у Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Повідомляється, що інформація про пожежу до рятувальників надійшла о 2 годині дня. Подія сталась на на вул. Центральна у селі Добре.

"По прибуттю підрозділу на місце пожежу на незначній площі ліквідовано сусідами. У помешканні в цей час знаходилося троє малолітніх дітей. Двоє малюків, 2016 та 2017 років народження загинули, ще одну дитину 2014 року народження госпіталізовано до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

При з’ясуванні обставин стало відомо, що горіло крісло у одній із кімнат. В результаті цього утворилося щільне задимлення. Діти надихалися продуктами горіння.

Нагадаємо, у Дніпрі зранку в понеділок 10 грудня, сталась пожежа у лікарні  на вулиці Батумська Індустріального району міста. 

Додамо, 21 листопада у Львові сталась пожежа в обласній клінічній лікарні медичного інституту на вулиці Чернігівській, 7. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження

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