В Николаевской области из-за обстрелов за сутки ранены четыре человека

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки пострадали местные жители. Ранения получили четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.
Отмечается, что среди пострадавших детей нет. Всего в больницах Николаевской области по состоянию на утро 25 мая находятся 138 граждан, которые получили ранения в результате атак российских оккупантов.
"Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - добавила Замазеева.
Напомним, что Николаевская область остается одной из горячих точек, где ведутся артиллерийские и ракетные обстрелы.
По данным Генштаба, оккупанты полностью уничтожили несколько сел в Николаевской и Херсонской областях.
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