У Миколаївській області внаслідок обстрілів за добу поранені четверо осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Миколаївської облради Ганну Замазєєву .

Зазначається, що серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області станом на ранок 25 травня знаходяться 138 громадян, які отримали поранення внаслідок атак російських окупантів.

"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.