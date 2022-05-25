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У Миколаївській області внаслідок обстрілів за добу поранені четверо осіб

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Миколаївська область, Середа 25 травня 2022 11:28
У Миколаївській області внаслідок обстрілів за добу поранені четверо осіб Фото: за добу поранення отримали четверо жителів Миколаївської області (t.me/mykolaivskaoblrada)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів минулої доби постраждали місцеві жителів. Поранення отримали четверо осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

Зазначається, що серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області станом на ранок 25 травня знаходяться 138 громадян, які отримали поранення внаслідок атак російських окупантів.

"Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - додала Замазєєва.

Нагадаємо, що Миколаївська область залишається однією з гарячих точок, де ведуться артилерійські та ракетні обстріли.

За даними Генштабу, окупанти повністю знищили декілька сіл у Миколаївській та Херсонській областях.

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