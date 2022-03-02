В Николаевской области районный центр остался без газа после артобстрела оккупантов
Российские оккупанты нанесли ракетно-артиллерийский удар по Вознесенску в Николаевской области. В результате обстрела повреждены распределительные сети, город остался без газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оператора ГТС Украины Сергея Макогона.
"После зверских обстрелов (РСЗО - ред.) "Град" и артиллерией Вознесенска были повреждены распределительные сети. Мы были вынуждены прекратить подачу газа в город", - написал Макогон.
Глава оператора ГТС Украины добавил, что в этом районе продолжаются боевые действия. Поэтому ремонтники не могут приступить к ликвидации последствий обстрела распределительных сетей, чтобы возобновить газоснабжение город
Напомним, ранее мэр Вознесенска Евгений Величко сообщил, что в городе пришлось взорвать два моста.
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