В Николаевской области районный центр остался без газа после артобстрела оккупантов

Российские оккупанты нанесли ракетно-артиллерийский удар по Вознесенску в Николаевской области. В результате обстрела повреждены распределительные сети, город остался без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оператора ГТС Украины Сергея Макогона .

"После зверских обстрелов (РСЗО - ред.) "Град" и артиллерией Вознесенска были повреждены распределительные сети. Мы были вынуждены прекратить подачу газа в город", - написал Макогон.

Глава оператора ГТС Украины добавил, что в этом районе продолжаются боевые действия. Поэтому ремонтники не могут приступить к ликвидации последствий обстрела распределительных сетей, чтобы возобновить газоснабжение город