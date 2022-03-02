У Миколаївській області районний центр залишився без газу після артобстрілу окупантів
Російські окупанти завдали ракетно-артилерійський удар по Вознесенську в Миколаївській області. В результаті обстрілу пошкоджені розподільні мережі, місто залишилося без газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу оператора ГТС України Сергія Макогона.
"Після звірячих обстрілів (РСЗВ - ред.) "Град" і артилерією Вознесенська були пошкоджені розподільні мережі. Ми були змушені припинити подачу газу в місто", - написав Макогон.
Глава оператора ГТС України додав, що в цьому районі тривають бойові дії. Тому ремонтники не можуть приступити до ліквідації наслідків обстрілу розподільних мереж, щоб відновити газопостачання місто
Нагадаємо, раніше мер Вознесенська Євген Величко повідомив, що в місті довелося підірвати два мости.
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