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В Николаевской области протестующие перекрыли движение на автотрассе

НовостиОбщество    27.03.2018 - 18:07
Фото: перекрытие движения (facebook.com mzd.com.ua)
Фото: перекрытие движения (facebook.com mzd.com.ua)

Бастующие перекрыли движения на автодороге "Новый Буг-Вознесенск"

С 12.00 27.03.2018 частично ограничено движение для транспортных средств на перекрестке в пгт. Еланец Еланецкого района. Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

В частности, сообщается, что перекрыты:

- км 185+176 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг;

- км 72+003 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-10 /Р-06/ – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса.

Жители районного центра перекрыли движение для всего автотранспорта и ходят по пешеходному переходу. Требую протестующих - осуществление ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, который проходит через их населенный пункт.

Напомним, как сообщалось ранее, 26 марта в Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и перекрыли движение на двух трассах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"В связи с проведением акции протеста местных жителей и-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев с 12:00 26.03.2018 временно ограничено движение для автомобильного транспорта на перекрестке в с. Возсиятское Еланецкого района", - говорится в сообщении.

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Теги публикации: протест, Николаевская область, дороги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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