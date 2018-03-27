В Николаевской области протестующие перекрыли движение на автотрассе

Бастующие перекрыли движения на автодороге "Новый Буг-Вознесенск"

С 12.00 27.03.2018 частично ограничено движение для транспортных средств на перекрестке в пгт. Еланец Еланецкого района. Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

В частности, сообщается, что перекрыты:

- км 185+176 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг;

- км 72+003 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-10 /Р-06/ – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса.

Жители районного центра перекрыли движение для всего автотранспорта и ходят по пешеходному переходу. Требую протестующих - осуществление ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, который проходит через их населенный пункт.

Напомним, как сообщалось ранее, 26 марта в Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и перекрыли движение на двух трассах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"В связи с проведением акции протеста местных жителей и-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев с 12:00 26.03.2018 временно ограничено движение для автомобильного транспорта на перекрестке в с. Возсиятское Еланецкого района", - говорится в сообщении.