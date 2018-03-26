В Николаевской области протестующие перекрыли движение на двух трассах

О восстановлении движения в "Укравтодоре" пообещали сообщить дополнительно

В Николаевской области местные жители устроили протест из-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев и перекрыли движение на двух трассах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"В связи с проведением акции протеста местных жителей и-за неудовлетворительного состояния автомобильной дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев с 12:00 26.03.2018 временно ограничено движение для автомобильного транспорта на перекрестке в с. Возсиятское Еланецкого района", - говорится в сообщении.

Движение перекрыто на участках: км 162+331 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-14 Александровка - Кропивницкий Николаев; км 205+440 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг.

О восстановлении движения в "Укравтодоре" пообещали сообщить дополнительно.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ОБМЕЖЕННЯ РУХУ! У зв’язку з проведенням акції протесту місцевих жителів через незадовільний стан... Опубліковано Укравтодор 26 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что до 30 марта в Одесской области закроют проезд для транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования национального значения Н-33 Одеса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 78+950.

Также в Полтавской области в течение двух дней, 13 и 14 апреля, будет закрыт проезд для автомобильного транспорта по дороге Р-31 Днепр-Решетиловка.