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У Миколаївській області протестувальники перекрили рух на автотрасе

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 18:07
Фото: перекриття руху (facebook.com mzd.com.ua)
Фото: перекриття руху (facebook.com mzd.com.ua)

Протестувальники перекрили рух на автошляху "Новий Буг-Вознесенськ"

З 12.00 27.03.2018 частково обмежено рух транспортних засобів на перехресті в смт. Єланець Єланецького району. Про це повідомляє прес-служба САД в Миколаївській області.

Зокрема, повідомляється, що перекриті:

- км 185+176 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг;

- км 72+003 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-10 /Р-06/ – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса.

Мешканці районного центру перекрили рух для всього автотранспорту і ходять по пішохідному переходу. Вимагаю протестувальників - здійснення ремонтних робіт дорожнього покриття автодороги, що проходить через їхній населений пункт.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 26 березня в Миколаївській області місцеві жителі влаштували протест з-за незадовільного стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв і перекрили рух на двох трасах. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"У зв'язку з проведенням акції протесту місцевих жителів і-за незадовільного стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв з 12:00 26.03.2018 тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту на перехресті в с. Возсиятское Єланецького району", - йдеться в повідомленні.

Рух автотранспорту відновлено в усіх областях Опубліковано програму розвитку доріг на 2018-2022 роки
Теги публікації: протест, Николаевская область, дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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