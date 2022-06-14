UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаевской области произошел воздушный бой украинских Ми-8 и российского истребителя

Произошел воздушный бой украинских Ми-8 и российского истребителя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В районе Снигиревки Николаевской области 13 мая произошел воздушный бой пары украинских вертолетов Ми-8 и российского истребителя Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОК "Юг".

Пилотом самолета была выпущена рэкета "воздух-воздух" по украинским машинам. Но опытным пилотам вертолетов украинских ВВС удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался.

В тот же день с воздуха противник совершил вертолеты атаки парами Ми-8 по позициям ВСУ в Николаевской и Херсонской областях.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. По его словам, одними из главных целей Украины являются деоккупация всех захваченных населенных пунктов и восстановление разрушенных регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойска РФВторжение России в Украину